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04:32, 22 мая 2025Бывший СССР

Зеленский назвал самый горячий для ВСУ участок фронта

Зеленский: Наиболее горячая ситуация для ВСУ сложилась на покровском направлении
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал самый горячий участок фронта для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он озвучил детали доклада Минобороны республики в вечернем обращении в Telegram-канале.

По его словам, наиболее трудное направление для украинских военных — покровское (российское название — покровское) на линии боевого соприкомновения, проходящей по подконтрольной Киеву части территории Донецкой народной республики (ДНР).

«Только что был продолжительный доклад министра обороны Украины [Рустема] Умерова и военных командующих относительно фронта <...> Наиболее горячая ситуация в Донецкой области, особенно — покровское направление», — заявил Зеленский.

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