«РВ»: На покровском направлении растет вероятность образования котла

На покровском направлении растет вероятность образования котла, логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится под постоянным огнем Российской армии. Такое развитие событий предрек Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что все ведущие в город дороги находятся под контролем российских FPV-дронов, выполняющие до половины боевых задач Российской армии. Также на позиции ВСУ сбрасываются по 10 фугасных авиационных бомб (ФАБ) ежедневно.

Военкоры подчеркивают, что Красноармейск (украинское название — Покровск) имеет стратегическое значения для ВСУ, так как дает выход на Краматорск и Славянск — города, образующие тыловой центр со штабами и логистикой.

Ранее украинский аналитический проект DeepState признал продвижение подразделений армии России на данном участке фронта. В частности, сообщалось, что Вооруженные силы России серьезно продвинулись в Новой Полтавке, окончательно перерезав трассу между Красноармейском и Константиновкой.