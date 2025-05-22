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02:11, 22 мая 2025Бывший СССР

Военкоры предрекли образование котла на покровском направлении

«РВ»: На покровском направлении растет вероятность образования котла
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На покровском направлении растет вероятность образования котла, логистика Вооруженных сил Украины (ВСУ) находится под постоянным огнем Российской армии. Такое развитие событий предрек Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Отмечается, что все ведущие в город дороги находятся под контролем российских FPV-дронов, выполняющие до половины боевых задач Российской армии. Также на позиции ВСУ сбрасываются по 10 фугасных авиационных бомб (ФАБ) ежедневно.

Военкоры подчеркивают, что Красноармейск (украинское название — Покровск) имеет стратегическое значения для ВСУ, так как дает выход на Краматорск и Славянск — города, образующие тыловой центр со штабами и логистикой.

Ранее украинский аналитический проект DeepState признал продвижение подразделений армии России на данном участке фронта. В частности, сообщалось, что Вооруженные силы России серьезно продвинулись в Новой Полтавке, окончательно перерезав трассу между Красноармейском и Константиновкой.

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