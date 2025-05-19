На Украине признали продвижение России у Красноармейска

DeepState: Российские войска продвигаются между Красноармейском и Дзержинском

Российские войска продвигаются на участке между Красноармейском (украинское название — Покровск) и Дзержинском (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты боевых действий украинского аналитического проекта DeepState.

В частности, Вооруженные силы России серьезно продвинулись в Новой Полтавке, окончательно перерезав трассу между Красноармейском и Константиновкой. Кроме того, им удалось занять участок в Романовке, на востоке от трассы.

Ранее, 14 мая, Министерство обороны России сообщило, что российским войскам удалось занять Михайловку в ДНР. Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что они нанесли поражение Вооруженным силам Украины в районе Новой Полтавки.

Ранее стало известно, что армия России успешно продвигается в Сумской области на севере Украины. Отмечалось, что бойцам ВС России удалось взять в плен несколько десятков украинских солдат в регионе.

