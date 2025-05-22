Страны G7 пригрозили ужесточить санкции против России

Страны G7 грозят РФ ужесточить санкции, если та не прекратит огонь на Украине

Страны «Большой семерки» (G7) пригрозили ужесточить санкции против России, если Москва не даст согласие на прекращение огня на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Если такое прекращение огня не будет согласовано, то мы продолжим изучать все возможные варианты действий, включая те, которые призваны максимально усилить давление, вроде дальнейшего ужесточения санкций», — говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что суверенные активы России, находящиеся в юрисдикции G7, будут оставаться иммобилизованными до тех пор, пока Москва не заплатит за причиненный Украине ущерб.

Ранее Сенат США заявил, что готов утвердить новые антироссийские санкции, если в ближайшее время Москва не выступит с серьезным предложением о немедленном прекращении огня на Украине. Сенатор Джин Шахин, в свою очередь, заявил, что законопроект о санкциях могут принять уже на следующей неделе.