Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:46, 22 мая 2025Мир

В Сенате США заявили о готовности утвердить новые антироссийские санкции

Сенатор США Тьюн пригрозил России новыми санкциями
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Сенат США готов утвердить новые антироссийские санкции, если в ближайшее время Москва не выступит с серьезным предложением о немедленном прекращении огня на Украине. Об этом заявил лидер большинства в Сенате Джон Тьюн, сообщает портал Axios.

«Если Россия не захочет заниматься серьезной дипломатией, Сенат будет работать с администрацией Трампа, чтобы рассмотреть дополнительные санкции», — заявил сенатор. Он считает, что такие меры вынудят Россию начать переговоры.

Сенатор Джин Шахин в свою очередь заявил, что законопроект о санкциях могут принять уже на следующей неделе. В частности, этот документ устанавливает пошлину в размере 500 процентов на товары, которые импортируются из стран, покупающих российскую нефть.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтону не следует угрожать Москве санкциями, так как это может обернуться прекращением диалога с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В голове монумента «Родина-мать зовет!» умер московский ректор. Как он попал туда и что об этом известно?

    Россиян предупредили о возможных проблемах при сдаче квартиры в аренду

    Солдат ВСУ по ошибке зашел за сигаретами к российским штурмовикам

    Экс-дипломат дала Трампу совет по России

    Ижевские врачи спасли ногу пациента от ампутации

    Украинские власти начнут отбирать у мужчин деньги и недвижимость за отказ от службы

    Тарасова сочла миллион недостаточной компенсацией за уход фигуристки под другой флаг

    Лавров пошутил над журналистом после награждения

    Дачникам назвали способы предотвратить появление опасного вредителя на участке

    Меркель предрекла разрушение Европы без общего решения по одному вопросу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости