Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:57, 22 мая 2025Мир

Трамп указал на проблему среди американских детей

Трамп заявил о лишнем весе у каждого пятого ребенка в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в последнее время в стране наблюдается рост ожирения среди детей. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп уточнил, что у каждого пятого ребенка в США есть лишний вес. «Если в шестидесятые менее пяти процентов детей страдали ожирением, сейчас — более 20 процентов», — подчеркнул он на мероприятии в Белом доме.

Американский лидер добавил, что у 40 процентов детей в США диагностировано по меньшей мере одно хроническое заболевание. Аутизм есть у одного из 31 детей, хотя «несколько десятилетий назад показатель был один на десять тысяч».

Ранее сообщалось, что США ежегодно тратят 1,35 миллиарда долларов из-за ожирения у военнослужащих. Большая часть вышеперечисленной суммы — 1,25 миллиарда — приходится на лечение солдат, а убытки из-за снижения производительности достигают 99 миллионов. Медицинские расходы выросли вследствие смягчения подходов, связанных с физической подготовкой военных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Радиостанция Судного дня» вновь передала два загадочных сообщения. Она прервала молчание в день переговоров Трампа и Путина

    Жители еще одного российского региона услышали взрывы в небе

    В Германии признали провал Мерца в попытке давления на Россию

    «Русские Витязи» показали возможности Су-35С в Малайзии

    Сборная Канады вылетела с чемпионата мира по хоккею

    В России отменили реабилитацию осужденных за шпионаж японцев. Почему их больше не считают жертвами сталинских репрессий?

    В московском аэропорту ввели ограничение на прием и выпуск воздушных судов

    Трамп указал на проблему среди американских детей

    В Британии придумали связанное с Зеленским новое слово для неожиданных «засад» Трампа

    Беспилотники ВСУ атаковали аэродром в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости