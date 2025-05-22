Трамп указал на проблему среди американских детей

Трамп заявил о лишнем весе у каждого пятого ребенка в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что в последнее время в стране наблюдается рост ожирения среди детей. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп уточнил, что у каждого пятого ребенка в США есть лишний вес. «Если в шестидесятые менее пяти процентов детей страдали ожирением, сейчас — более 20 процентов», — подчеркнул он на мероприятии в Белом доме.

Американский лидер добавил, что у 40 процентов детей в США диагностировано по меньшей мере одно хроническое заболевание. Аутизм есть у одного из 31 детей, хотя «несколько десятилетий назад показатель был один на десять тысяч».

Ранее сообщалось, что США ежегодно тратят 1,35 миллиарда долларов из-за ожирения у военнослужащих. Большая часть вышеперечисленной суммы — 1,25 миллиарда — приходится на лечение солдат, а убытки из-за снижения производительности достигают 99 миллионов. Медицинские расходы выросли вследствие смягчения подходов, связанных с физической подготовкой военных.