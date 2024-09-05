Раскрыты траты США из-за ожирения у военных

American Security Project: США тратят 1,35 млрд ежегодно из-за ожирения у солдат

США ежегодно тратят 1,35 миллиарда долларов из-за ожирения у военнослужащих. Такие данные приводятся в отчете Аmerican Security Project.

Уточняется, что большая часть вышеперечисленной суммы — 1,25 миллиарда — приходится на лечение солдат, а убытки из-за снижения производительности составляют 99 миллионов. Из отчета следует, что медицинские расходы увеличились вследствие смягчения подходов, связанных с физической подготовкой военных.

Отмечается, что действующие программы физподготовки помогают солдатам потерять менее одного процента массы тела, при этом не доказано, что снижение веса с течением времени сохранится.

Ранее член комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Майк Уолтц назвал ужасающим состояние боеготовности американской армии. По его словам, при администрации действующего президента страны Джо Байдена в вооруженных силах обострился кризис с набором новобранцев, сейчас ситуация обстоит «хуже, чем когда-либо».