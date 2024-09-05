Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:21, 5 сентября 2024Мир

Раскрыты траты США из-за ожирения у военных

American Security Project: США тратят 1,35 млрд ежегодно из-за ожирения у солдат

Фото: Kim Soo-hyeon / Reuters

США ежегодно тратят 1,35 миллиарда долларов из-за ожирения у военнослужащих. Такие данные приводятся в отчете Аmerican Security Project.

Уточняется, что большая часть вышеперечисленной суммы — 1,25 миллиарда — приходится на лечение солдат, а убытки из-за снижения производительности составляют 99 миллионов. Из отчета следует, что медицинские расходы увеличились вследствие смягчения подходов, связанных с физической подготовкой военных.

Отмечается, что действующие программы физподготовки помогают солдатам потерять менее одного процента массы тела, при этом не доказано, что снижение веса с течением времени сохранится.

Ранее член комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Майк Уолтц назвал ужасающим состояние боеготовности американской армии. По его словам, при администрации действующего президента страны Джо Байдена в вооруженных силах обострился кризис с набором новобранцев, сейчас ситуация обстоит «хуже, чем когда-либо».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывший замминистра обороны Попов отказался давать показания по делу о хищениях

      Белоусов обратился к российским военным в зоне спецоперации

      В Киеве появилась надпись в поддержку СВО

      Раскрыты траты США из-за ожирения у военных

      Трамп пообещал «спасти» TikTok в США

      51-летняя Хайди Клум вышла в свет в облегающем платье с глубоким декольте

      Премьер Грузии сравнил партию Саакашвили с партией Гитлера и призвал избавиться от нее

      Российский военный после ранения смог обезвредить 18 мин

      В США заявили о риске потери ЦБ Украины контроля над ценами

      Алаудинов заявил о попытках «людей в Москве» и «сатанистов за спинами» расшатать Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше