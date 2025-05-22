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17:37, 22 мая 2025Путешествия

Турист попал на марафон в Северную Корею и описал ее словами «не ожидал столько свободы»

NYP: Британский блогер описал Северную Корею словами «не ожидал столько свободы»
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Stringer / Reuters

Британский блогер Гарри Джаггард попал на марафон в Северную Корею в качестве туриста и описал свои впечатления от страны словами о личной свободе и независимости для ведения влога. Об этом сообщает The New York Post (NYP).

По данным источника, в апреле 2025 года 27-летний британец провел пять дней в Пхеньяне. Он был потрясен тем, как много ему разрешили снимать для канала на YouTube. При этом журналистов в страну не допускают. «Я совсем не ожидал столько свободы, которую мне предоставили для съемок видео. Возможно, страна не понимает, кто такие инфлюэнсеры», — рассказал блогер, у которого 2,43 миллиона подписчиков.

Он стал одним из 200 международных участников забега, в котором соревновались более 40 стран. Спортсменам устроили экскурсию по Пхеньяну: показали метро, военные музеи, памятники Трудовой партии и бывшему лидеру Ким Чен Иру. «Город оказался совсем не таким, как я ожидал. Он был чистым, величественным и удивительно мирным», — признался Джаггард.

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Ему не разрешили снимать видео лишь в супермаркете, в Смотровой башне и военном музее. «Там были тонны пропаганды. Она была буквально везде, куда бы вы ни посмотрели. В этой стране проповедуется одна идеология: что лидер — самый лучший, и страна защищена от внешнего мира», — вспомнил спикер.

Однако вскоре после его визита туризм в Северной Корее был приостановлен, а десятки иностранных виз аннулированы без предупреждения. По неподтвержденным данным CNN, это могло произойти из-за видео Джаггарда.

«Для меня этот опыт был больше связан с людьми, которых я встретил, — сказал Гарри. — Их изображают ненавидящими всех иностранцев и Запад, но на самом деле это не так. Я надеюсь, что аудитория YouTube унесет с собой следующее послание: "народ Северной Кореи отличается от правительства"».

Ранее российская путешественница поехала на отдых в КНДР. Увиденное в стране она описала фразой «мне все время было жалко людей».

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