В Армении сделали заявление об участии в ЕАЭС

Законодательные реформы по евроинтеграции не предусматривают выход Армении из ЕАЭС, этот вопрос не стоит на повестке дня. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян, передает ТАСС.
«Армения — член Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и нет повестки по выходу из этой организации. Мы продолжаем работать в этой логике», — заявил чиновник.
Он также отметил, что ни одно из действий Еревана не направлено «за» или «против» какой-то страны. Папоян заявил, что власть Армении действует исключительно в интересах страны. Он подчеркнул, что членство в Европейском союзе (ЕС) несовместимо с участием в ЕАЭС, а все законодательные инициативы в рамках евроинтеграции — это лишь укрепление отношений «в той степени, в какой на это будет готова европейская сторона».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил отношения между Ереваном и Москвой. Он сообщил, что поддерживает активный диалог с президентом России Владимиром Путиным.