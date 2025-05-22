В Армении сделали заявление об участии в ЕАЭС

Министр экономики Армении Папоян: Выход из ЕАЭС не стоит на повестке дня

Законодательные реформы по евроинтеграции не предусматривают выход Армении из ЕАЭС, этот вопрос не стоит на повестке дня. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян, передает ТАСС.

«Армения — член Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и нет повестки по выходу из этой организации. Мы продолжаем работать в этой логике», — заявил чиновник.

Он также отметил, что ни одно из действий Еревана не направлено «за» или «против» какой-то страны. Папоян заявил, что власть Армении действует исключительно в интересах страны. Он подчеркнул, что членство в Европейском союзе (ЕС) несовместимо с участием в ЕАЭС, а все законодательные инициативы в рамках евроинтеграции — это лишь укрепление отношений «в той степени, в какой на это будет готова европейская сторона».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил отношения между Ереваном и Москвой. Он сообщил, что поддерживает активный диалог с президентом России Владимиром Путиным.