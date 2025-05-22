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13:23, 22 мая 2025Бывший СССР

В Армении сделали заявление об участии в ЕАЭС

Министр экономики Армении Папоян: Выход из ЕАЭС не стоит на повестке дня
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Bernd von Jutrczenka / Globallookpress.com

Законодательные реформы по евроинтеграции не предусматривают выход Армении из ЕАЭС, этот вопрос не стоит на повестке дня. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян, передает ТАСС.

«Армения — член Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и нет повестки по выходу из этой организации. Мы продолжаем работать в этой логике», — заявил чиновник.

Он также отметил, что ни одно из действий Еревана не направлено «за» или «против» какой-то страны. Папоян заявил, что власть Армении действует исключительно в интересах страны. Он подчеркнул, что членство в Европейском союзе (ЕС) несовместимо с участием в ЕАЭС, а все законодательные инициативы в рамках евроинтеграции — это лишь укрепление отношений «в той степени, в какой на это будет готова европейская сторона».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян положительно оценил отношения между Ереваном и Москвой. Он сообщил, что поддерживает активный диалог с президентом России Владимиром Путиным.

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