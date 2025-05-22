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21:07, 22 мая 2025Мир

В Чехии указали на воспринятое украинцами как предательство решение Запада

Экс-министр Заоралек: Запад хотел использовать Украину для ослабления России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Экс-министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек в интервью изданию Parlamentní listy заявил, что Запад хотел использовать Украину для ослабления России.

По его словам, стратегия западных союзников предполагала использование украинцев ради этой цели. Политик указал, что подобное решение было воспринято как предательство.

«Обоснованно это или нет, но многие украинские граждане и политики воспринимают это как настоящее предательство. А в результате может получиться так, что будущие украинские политики откажутся от ориентации на Запад, которая себя не оправдала», — добавил Заоралек, выразив мнение, что в украинском обществе продолжит расти обида на западные страны.

Ранее аналитик Центра фундаментальных прав в Венгрии Золтан Кошкович заявил, что Европа и украинские власти не смогут смириться с поражением Вооруженных сил Украины (ВСУ), несмотря на тот факт, что это единственный путь улучшить ситуацию для Киева.

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