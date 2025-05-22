В дом популярного комика ворвались неизвестные

E!Online: В дом американского комика Энтони Андерсона ворвались трое неизвестных

В дом популярного американского комика Энтони Андерсона ворвались трое неизвестных. Об этом сообщает издание Entertainment Online.

Трое мужчин незаконно попали в дом Андерсона в городе Энчино, Калифорния, вечером 18 мая. В момент проникновения неизвестных комика не было дома, он не пострадал.

Другие подробности инцидента, включая сведения о том, что украли неизвестные, пока не раскрываются. Полиция продолжает выяснять обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что американская телезвезда Ким Кардашьян купила на страховую выплату кольцо взамен украшения, которое у нее похитили во Франции в 2016 году. Тогда у телезвезды украли драгоценности стоимостью около 10 миллионов евро, в том числе и кольцо с бриллиантом.