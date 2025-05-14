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16:22, 14 мая 2025Ценности

Ким Кардашьян купила на страховую выплату бриллиантовое кольцо взамен похищенного в Париже

Ким Кардашьян купила на страховую выплату за ограбление бриллиантовое кольцо
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян. Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Американская телезвезда Ким Кардашьян купила на страховую выплату роскошное кольцо взамен похищенного у нее во Франции в 2016 году. Об этом сообщает Page Six.

В Париже начался суд по делу об ограблении знаменитости, которое произошло 3 октября 2016 года. Тогда бизнесвумен лишилась кольца с бриллиантом и других драгоценностей на сумму около 10 миллионов евро. После этого предпринимательница получила страховую выплату, сумма которой не раскрывается.

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Кардашьян пришла на судебное заседание с кольцом, которое украшал бриллиант весом 22 карата. «Бриллиант в новом кольце, который она купила на страховые деньги, даже больше, чем тот, который украли. Вес похищенного бриллианта — 20 карат», — рассказали инсайдеры.

Телезвезда также надела золотое ожерелье Samer Halimeh, которое состояло из 80 бриллиантов, браслет на щиколотку, кольцо и несколько бриллиантовых сережек, включая кафф Briony Raymond за 8100 долларов (650 тысяч рублей).

В ограблении Ким Кардашьян подозревают 12 человек, пятеро из которых на момент преступления были пенсионерами. Им предъявлены обвинения в вооруженном ограблении, бандитизме и похищении человека. Ожидается, что суд будет продолжаться с 28 апреля до 23 мая.

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