В Германии испугались последствий переговоров Путина с Трампом

Bild: Руководство Германии опасается, что США пойдут на сделку с Россией

Руководство Германии опасается, что США пойдут на сделку с Россией и отменят санкции. Об этом пишет газета Bild.

«Худший вариант с точки зрения немецкого правительства: Вашингтон оставляет Украину одну, в одностороннем порядке отменяет санкции против России и возобновляет торговые отношения», — говорится в материале.

Издание отмечает, что США, похоже, ведут двусторонние переговоры с Россией, теряя при этом интерес к Украине. В то же время Москва ясно дала понять, что очень заинтересована в нормализации отношений с Вашингтоном.

Ранее газета Bild рассказала, что президент США Дональд Трамп договорился с лидерами стран Европы об ультиматуме Владимиру Путину, но отказался от него после телефонного разговора с российским лидером 19 мая.