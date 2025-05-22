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17:16, 22 мая 2025Мир

В Германии испугались последствий переговоров Путина с Трампом

Bild: Руководство Германии опасается, что США пойдут на сделку с Россией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Руководство Германии опасается, что США пойдут на сделку с Россией и отменят санкции. Об этом пишет газета Bild.

«Худший вариант с точки зрения немецкого правительства: Вашингтон оставляет Украину одну, в одностороннем порядке отменяет санкции против России и возобновляет торговые отношения», — говорится в материале.

Издание отмечает, что США, похоже, ведут двусторонние переговоры с Россией, теряя при этом интерес к Украине. В то же время Москва ясно дала понять, что очень заинтересована в нормализации отношений с Вашингтоном.

Ранее газета Bild рассказала, что президент США Дональд Трамп договорился с лидерами стран Европы об ультиматуме Владимиру Путину, но отказался от него после телефонного разговора с российским лидером 19 мая.

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