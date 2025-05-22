В Госдуме попросили проверить Ельцин Центр из-за «антироссийских мероприятий»

Депутат ГД Делягин попросил проверить деятельность Ельцин Центра

Депутат Госдумы Михаил Делягин проверить деятельность екатеринбургского Ельцин Центра. Его обращение к председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину поступило в редакцию РИА Новости.

В письме, датированном 14 мая, парламентарий указывает на появление публикаций, связанных с проведением «антироссийских мероприятий». О каких именно мероприятиях может идти речь, не уточняется.

Помимо СК, Делягин попросил проверить деятельность Ельцин Центра Минюст, МВД России и органы прокуратуры.

Ранее в Ельцин Центре ответили на обвинения в отсутствии патриотизма. Поводом для этого стала критика со стороны полпреда президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе Артема Жоги. «Мы всегда формировали свою программу в соответствии с федеральным законом», — отметили в центре.