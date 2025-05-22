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13:21, 22 мая 2025Россия

В Госдуме попросили проверить Ельцин Центр из-за «антироссийских мероприятий»

Депутат ГД Делягин попросил проверить деятельность Ельцин Центра
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Михаил Делягин

Михаил Делягин. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Депутат Госдумы Михаил Делягин проверить деятельность екатеринбургского Ельцин Центра. Его обращение к председателю Следственного комитета (СК) Александру Бастрыкину поступило в редакцию РИА Новости.

В письме, датированном 14 мая, парламентарий указывает на появление публикаций, связанных с проведением «антироссийских мероприятий». О каких именно мероприятиях может идти речь, не уточняется.

Помимо СК, Делягин попросил проверить деятельность Ельцин Центра Минюст, МВД России и органы прокуратуры.

Ранее в Ельцин Центре ответили на обвинения в отсутствии патриотизма. Поводом для этого стала критика со стороны полпреда президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе Артема Жоги. «Мы всегда формировали свою программу в соответствии с федеральным законом», — отметили в центре.

ЖЗЛ
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