В Ельцин-центре высказались о своей деятельности после призыва быть более патриотичными

Ельцин-центр после слов Жоги о патриотизме сообщил, что руководствуется законом

При осуществлении деятельности Ельцин-центр руководствуется федеральным законом и находится в контакте с органами государственной власти. Так в учреждении высказались о своей деятельности после призыва полпреда президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе Артема Жоги быть более патриотичными. Заявление Ельцин-центра приводит РБК.

«Ельцин-центр все 10 лет своего существования находится в постоянном диалоге (...) Мы всегда формировали свою программу в соответствии с федеральным законом», — приводит издание ответ на слова Жоги о патриотизме.

В институции также сообщили, что члены попечительского совета, к которым относится и сам Жога, единогласно одобрили отчет о деятельности Ельцин-центра за прошлый год.

Ранее, в феврале, сообщалось, что Ельцин-центр заподозрили в глумлении над смертью военнослужащих.