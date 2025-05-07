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17:04, 7 мая 2025Россия

В Ельцин-центре высказались о своей деятельности после призыва быть более патриотичными

Ельцин-центр после слов Жоги о патриотизме сообщил, что руководствуется законом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

При осуществлении деятельности Ельцин-центр руководствуется федеральным законом и находится в контакте с органами государственной власти. Так в учреждении высказались о своей деятельности после призыва полпреда президента России Владимира Путина в Уральском федеральном округе Артема Жоги быть более патриотичными. Заявление Ельцин-центра приводит РБК.

«Ельцин-центр все 10 лет своего существования находится в постоянном диалоге (...) Мы всегда формировали свою программу в соответствии с федеральным законом», — приводит издание ответ на слова Жоги о патриотизме.

В институции также сообщили, что члены попечительского совета, к которым относится и сам Жога, единогласно одобрили отчет о деятельности Ельцин-центра за прошлый год.

Ранее, в феврале, сообщалось, что Ельцин-центр заподозрили в глумлении над смертью военнослужащих.

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