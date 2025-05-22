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13:19, 22 мая 2025Бывший СССР

В МИД рассказали об основе позиции России в урегулировании конфликта на Украине

Вершинин: Россия руководствуется своей безопасностью в урегулировании на Украине
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Российская Федерация, говоря о вопросе урегулирования конфликта на Украине, руководствуется прежде всего обеспечением собственной безопасности. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Вершинин, передает ТАСС.

«Эта позиция основывается на необходимости устранения коренных причин конфликта, такого устранения, которое бы обеспечило безопасность Российской Федерации, ее устойчивое развитие», — рассказал Вершинин.

По его словам, позиция России проводится на всех международных форумах и встречах и сводится к тому, что решение должно быть основано на принципах Устава ООН в полном их прочтении.

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал один неприемлемый подход к переговорам с Украиной. По его словам, формат «перемирие — а там посмотрим» не подходит Москве.

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