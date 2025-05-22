В МИД рассказали об основе позиции России в урегулировании конфликта на Украине

Вершинин: Россия руководствуется своей безопасностью в урегулировании на Украине

Российская Федерация, говоря о вопросе урегулирования конфликта на Украине, руководствуется прежде всего обеспечением собственной безопасности. Об этом заявил замглавы МИД Сергей Вершинин, передает ТАСС.

«Эта позиция основывается на необходимости устранения коренных причин конфликта, такого устранения, которое бы обеспечило безопасность Российской Федерации, ее устойчивое развитие», — рассказал Вершинин.

По его словам, позиция России проводится на всех международных форумах и встречах и сводится к тому, что решение должно быть основано на принципах Устава ООН в полном их прочтении.

Ранее глава МИД Сергей Лавров назвал один неприемлемый подход к переговорам с Украиной. По его словам, формат «перемирие — а там посмотрим» не подходит Москве.