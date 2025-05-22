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15:57, 22 мая 2025Экономика

В Москве утенок провалился в канализацию

В столице краснокнижный утенок провалился в канализацию
Мария Черкасова

Telegram-канал Shot

В столице краснокнижный утенок провалился в канализацию у метро «Коломенская». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Птенца спасали больше часа. Волонтеры пытались извлечь его разными способами, в итоге подхватили ведром. Сейчас водоплавающее в порядке — птицу покормили и собираются везти ветеринарам. На опубликованной записи волонтеры извлекают птицу, а также держат ее в руках и кормят овсянкой.

Ранее на одной из московских улиц недалеко от станции метро «Шаболовская» заметили семью красных уток, или огарей. На видеозаписи было видно, что некоторые утята испытывают трудности с тем, чтобы перебраться через бордюр и догнать родителей.

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