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13:13, 16 мая 2025Экономика

Семья красных уток вышла на прогулку и удивила москвичей

В Москве засняли красную утку с утятами
Александра Качан (Редактор)

На одной из московских улиц заметили семью красных уток, или огарей. Очевидцы засняли птиц на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Москва М125».

На кадрах два взрослых огаря прогуливаются по газону недалеко от станции метро «Шаболовская» вместе с семью утятами. При этом некоторые утята испытывают трудности с тем, чтобы перебраться через бордюр и догнать родителей. Авторы видео выразили удивление встрече с огарями. Отмечается, что прохожие помогли уткам уйти в безопасное место.

Ранее в московском районе Патриаршие пруды заметили полчище крыс, снующих во дворе одного из домов. Грызунов засняли на видео.

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