В одной части России лето наступит раньше срока

В Европейскую часть России летняя погода придет раньше срока

В Центре Европейской части России благодаря антициклону температура повысится до летних значений раньше срока. Об этом сообщили синоптики Росгидрометцентра.

На крайнем западе, в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях, из-за циклона из Скандинавии в пятницу и субботу, 23 и 24 мая, пройдут дожди от умеренных до сильных. Однако осадки станут не помехой для потепления. В Ленинградской области в ночь на пятницу ожидаются заморозки до минус одного градуса, днем потеплеет до плюс 16-21, в остальных областях северо-запада температура повысится до 20-25 градусов. В Карелии ожидаются небольшие осадки, температура на разных частях территории к 24 мая может повыситься до плюс 29 градусов.

Центр Европейской территории антициклон обеспечит сухой и теплой погодой. Только 23 мая на западе Центрального округа под влиянием атмосферного фронта Балтийского циклона пройдут кратковременные дожди с грозами, однако столбики термометров покажут плюс 18-25 градусов Цельсия. Затем погода потеплеет до плюс 20-27 градусов.

В Москве летняя погода ожидается раньше срока. В четверг днем температура воздуха будет держаться на уровне плюс 21-23 градусов. Осадков, преимущественно, не ожидается. В пятницу около 25 градусов, хотя днем местами может пройти кратковременный дождь. В выходные, 24 и 25 мая, потеплеет до плюс 23-28 градусов.

Теплеть будет и над Поволжьем. На севере региона (Ярославская, Костромская, Ивановская, Нижегородская области и Чувашия) температура ожидается от 16 до 21 градуса, в Правобережье Волги — до 25. Могут пройти небольшие дожди. В пятницу и субботу в Кировской области могут быть слабые заморозки. На Средней Волне ожидаются осадки, в Оренбургской области они могут оказаться сильными, с грозой и градом. Температура будет держаться в диапазоне от 17 до 22 градусов. В Саратовской области столбики термометров поднимутся до плюс 25-27 градусов.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что лето 2025 года в Москве, согласно долгосрочным прогнозам, будет жарким. Большую часть сезона температура воздуха в Москве будет превышать климатическую норму на 3-5 градусов. Ожидаются и временные похолодания, но не до плюс 18-20 градусов.

