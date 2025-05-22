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13:34, 22 мая 2025Бывший СССР

В Полтаве демонтировали памятник Петру I

В Полтаве завершили демонтаж памятника на месте отдыха Петра I
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

В Полтаве полностью демонтировали памятник Петру I. О завершении работ по демонтажу монумента сообщает издание «Общественное».

«В Полтаве завершили полностью демонтаж памятника на месте отдыха Петра I. Этим занимались коммунальщики, музейщики и архитекторы», — говорится в публикации.

Работы по демонтажу были начаты 2 мая. Бронзовая скульптура высотой два метра располагалась на месте дома казака Магденко, в котором император останавливался на отдых во время Полтавской войны. Памятник был создан в 1915 году архитектором Амандусом Адамсоном.

Ранее в Одессе постамент памятника императрице Екатерине II раскрасили в цвета флага России. Полосами белого, синего и красного цветов была закрашена фигура льва — фрагмент памятника основателям города.

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