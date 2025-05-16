В Одессе постамент памятника императрице Екатерине II раскрасили в цвета флага России

В Одессе в цвета флага РФ раскрасили постамент памятника Екатерине II

Часть постамента демонтированного памятника российской императрице Екатерине II в Одессе раскрасили в цвета флага России, пишет ТАСС.

Полосами белого, синего и красного цветов была закрашена фигура льва — фрагмент памятника основателям города.

На месте работают правоохранители, которые устанавливают личности причастных.

Известно, что памятник российской императрице был установлен на Екатерининской площади в Одессе в 1900 году. В декабре 2022 года его демонтировали по решению властей города.

Ранее сообщалось, что в России задержали осквернившего «Памятник Славы» на Мемориальном комплексе мужчину. Злоумышленник потушил огонь на комплексе. Он кидал в него цветы и венки, а затем скрылся.