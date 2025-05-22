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15:51, 22 мая 2025Бывший СССР

В Раде назвали вторгшихся в Курскую область бойцов ВСУ рейдерами и террористами

Дубинский: Бойцы ВСУ в Курской области стали рейдерами и террористами
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yan Dobronosov / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), вторгшиеся в Курскую область, с точки зрения международного права стали рейдерами и террористами. Об этом, комментируя критику операции в Курской области со стороны бывшего комбата 47-й бригады украинской армии Александра Ширшина, в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

Он отметил, что в соответствии с Конституцией Украины решение о переходе войсками границы должен был принимать парламент на основании обращения президента, чего сделано не было. По словам депутата, из-за этого на попавших в плен в российском приграничье украинских военных не распространяется Женевская конвенция, и они считаются не военнопленными, а террористами.

«Для применения к пленным Женевской конвенции надо, чтобы переход войсками границы был осуществлен на основе решения властей. (...) Конституция Украины предусматривает, что такое решение принимает Рада на основании обращения президента. Зеленский такое обращение не сделал, а Сырский и Стефанчук — промолчали. В итоге украинские войска стали рейдерами и террористами в понимании международного права», — написал он.

В мае комбат 47-й бригады ВСУ Александр Ширшин подал в отставку и раскритиковал решение о вторжении в Курскую область. По его словам, командование давало бойцам обреченные на провал задания, которые вели к серьезным потерям среди военных.

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