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09:19, 21 мая 2025Бывший СССР

Бывший комбриг ВСУ рассказал о проблемах и потерях украинской армии в Курской области

Ширшин: ВСУ в Курской области получали обреченные на провал задания
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвовавшие во вторжении в Курскую область, а также находящиеся на украинско-российской границе, получали от командования обреченные на провал задания. Об этом заявил подавший в отставку командир батальона 47-й отдельной механизированной бригады «Магура» Александр Ширшин, передает Telegram-канал «Политика Страны».

«Последние несколько месяцев у меня складывается впечатление, что нас просто пытаются стереть. Жизнями людей распоряжаются, как лишними деньгами на гулянке. Соотношение потерь и результата указывает на низкий уровень эффективности», — рассказал о проблемах ВСУ бывший комбриг.

По его словам, командование украинской армии неоднократно подвергало личный состав высокому риску неоправданных потерь. Ширшин отметил, что «предыдущий трагический опыт» при этом руководством ВСУ не учитывался.

В январе украинские военные заявили о предотвращении армией России попыток ВСУ контратаковать в Курской области. Бывший комбриг ВСУ Ширшин тогда признавал падение морального духа бойцов.

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