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17:52, 22 мая 2025Силовые структуры

В России осудят одного из исполнителей за совершенную заказную расправу 15 лет назад

В Карелии осудят одного из исполнителей заказного убийства 15 лет назад
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Карелии осудят одного из исполнителей заказной расправы, совершенной 15 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Ему предъявлено обвинение по статье 105 («Убийство, совершенное группой лиц, по найму») УК РФ.

По данным следствия, в 2008 году заказчик преступления незаконно получил квартиру пострадавшего и переселил его в неблагоустроенный частный дом. Чтобы скрыть это, он нанял двух мужчин, которые согласились расправиться с собственником за десять тысяч рублей. В январе 2010 обвиняемый с соучастником вывезли потерпевшего в лесной массив и нанесли ему множественные удары. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Заказчик в момент преступления находился рядом и следил за обстановкой. Мужское тело они оставили на месте и присыпали снегом. Его обнаружил случайный прохожий на следующий день.

Сразу установить преступников не удалось. В 2024 году в рамках расследования преступлений прошлых лет был разработан план дополнительных следственных действий для раскрытия этого дела. В результате совместной работы следователей и сотрудников МВД были установлены и задержаны фигуранты.

Следствие собрало достаточную доказательную базу и уголовное дело одного из исполнителей направлено в суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении заказчика и второго исполнителя находится на завершающей стадии.

Ранее сообщалось, что осудили изнасиловавшего и затем расправившегося с двухлетней девочкой россиянина.

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