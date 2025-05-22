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20:08, 22 мая 2025Моя страна

В России открыли напечатанное на 3D-принтере здание

В Татарстане открыли напечатанный на 3D-принтере общественно-культурный центр
Мария Винар

Фото: Официальный сайт Раиса Республики Татарстан

В селе Мальбагуш Азнакаевского района, расположенном в Татарстане, открыли первое напечатанное на 3D-принтере здание. Соответствующий пост появился в Telegram-канале раиса Республики Рустама Минниханова.

По словам главы региона, новый общественно-культурный центр под названием «Мелля» стал самым высоким зданием в России. Так, в здании расположились мультимедийный зал, коворкинг, библиотека, а также административный блок. В уникальном пространстве местные жители смогут не только отдохнуть, но и с пользой провести время.

Ранее сообщалось, что в Грозном открылся уникальный железнодорожный вокзал, построенный в форме птицы и украшенный национальным орнаментом. По словам вице-премьера правительства Виталия Савельева, здание не имеет аналогов в России.

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