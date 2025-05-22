В России оценили шансы Трампа на урегулирование конфликта на Украине

Тимофеев: США оказались в ловушке двойного сдерживания из-за РФ и КНР

Попытки США одновременно сдерживать Россию и Китай грозят Вашингтону стратегической перегрузкой, что может поставить под угрозу усилия Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, передает РИА Новости.

«США оказались в так называемой ловушке двойного сдерживания, когда после 2022 года им пришлось оказаться в ситуации, когда нужно сдерживать и Китай, и Россию», — сказал политолог.

По его словам, в Вашингтоне считают Китай более значимым соперником в долгосрочной перспективе, поэтому администрация Трампа стремится снизить уровень конфронтации с Россией.

Ранее Тимофеев заявил, что западные санкции, которые ввели против России, вряд ли отменят даже после прекращения кризиса на Украине.