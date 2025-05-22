В российском регионе ликвидировали сеть подпольных казино

Волк: в Якутии ликвидировали сеть подпольных казино

В Якутии сотрудники МВД, ФСБ и ФСИН России задержали 18 участников преступного сообщества, специализирующегося на азартных играх и вымогательствах. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, двое ранее судимых местных жителей организовали криминальный игорный бизнес. Сеть подпольных казино работала в колониях и нескольких районах Якутии. В случае неуплаты карточных долгов задержанные применяли насилие и вымогали у проигравших деньги.

Возбуждено уголовное дело по статьям 163 («Вымогательство»), 171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр») и 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») УК РФ. Правоохранители продолжают устанавливать участников преступного сообщества.

Ранее Пресненский районный суд Москвы вынес приговор создателю одного из крупнейших организованных преступных сообществ, занимавшихся организацией незаконного игорного бизнеса, и его сообщникам.