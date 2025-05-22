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11:23, 22 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе нашли иномарку с четырьмя мужскими телами внутри

Иномарку с телами четырех мужчин нашли возле озера в Нижегородской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Куликов / Коммерсантъ

В Нижегородской области следователи выясняют обстоятельства ЧП с обнаружением тел четырех мужчин в автомобиле возле озера у города Выкса. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, жителями региона около лесного озера была обнаружена иномарка, в салоне которой при осмотре нашли тела четырех мужчин. Отмечается, что признаки насильственной смерти отсутствуют.

Следователи намерены установить все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

Ранее в Саратове следователи возбудили уголовное дело в связи с обнаружением двух маленьких девочек без признаков жизни в одном из гаражей ГСК «Жигули».

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