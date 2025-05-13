Две маленькие девочки без признаков жизни обнаружены в гараже в российском городе

В Саратове возбудили дело в связи с обнаружением тел двух девочек в гараже

В Саратове следователи возбудили уголовное дело в связи с обнаружением двух маленьких девочек без признаков жизни в одном из гаражей ГСК «Жигули». Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Правоохранители осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. В ведомстве уточнили, что признаков насилия над детьми не зафиксировано.

13 мая в салоне автомобиля, который стоял в гараже, были обнаружены две девочки трех и семи лет. Рядом с машиной лежала их мать. Женщина также была мертва.

Ранее девушку без признаков жизни обнаружили висящей на заборе рядом с баром в Перми.