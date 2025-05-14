Глава СК заинтересовался делом о найденных без признаков жизни девочках в гараже

Главе СК доложат о расследовании убийства двух девочек и их матери в Саратове

Две маленькие девочки без признаков жизни обнаружены в гараже в российском городе

Начало событий в новости Две маленькие девочки без признаков жизни обнаружены в гараже в российском городе

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о расправе, которое возбудили после обнаружения двух девочек и их матери в саратовском гараже без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Уточняется, что председателю СК доложат о расследовании уголовного дела в ближайшее время.

Во вторник, 13 мая, в салоне автомобиля, который стоял в одном из гаражей ГСК «Жигули», были обнаружены две девочки трех и семи лет без признаков жизни. Рядом с машиной лежала их мать. Женщина также была мертва.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и назначили судебные экспертизы. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.