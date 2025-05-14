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08:06, 14 мая 2025Силовые структуры

Глава СК заинтересовался делом о найденных без признаков жизни девочках в гараже

Главе СК доложат о расследовании убийства двух девочек и их матери в Саратове
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Две маленькие девочки без признаков жизни обнаружены в гараже в российском городе

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин заинтересовался делом о расправе, которое возбудили после обнаружения двух девочек и их матери в саратовском гараже без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Уточняется, что председателю СК доложат о расследовании уголовного дела в ближайшее время.

Во вторник, 13 мая, в салоне автомобиля, который стоял в одном из гаражей ГСК «Жигули», были обнаружены две девочки трех и семи лет без признаков жизни. Рядом с машиной лежала их мать. Женщина также была мертва.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов и назначили судебные экспертизы. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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