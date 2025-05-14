У следователей появилась версия о найденной в гараже семье

СК: У найденных в гараже в Саратове девочек были тупые травмы головы

Глава СК заинтересовался делом о найденных без признаков жизни девочках в гараже

Начало событий в новости Глава СК заинтересовался делом о найденных без признаков жизни девочках в гараже

Обнаруженным в гараже в Саратове двум девочкам и их матери провели судебно-медицинское исследование, которое установило причину их гибели. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

У детей имеются тупые травмы головы. С учетом того, что гараж был заперт изнутри, следователи выдвинули версию о причастности матери к расправе над детьми.

С места преступления изъяты вещественные доказательства, в том числе мобильные телефоны. Также назначены компьютерно-техническая, психолого-психиатрическая, генетическая, трасологическая экспертизы.

Глава СК затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения тел 13 мая.

В салоне автомобиля, который стоял в одном из гаражей ГСК «Жигули», были обнаружены две девочки трех и семи лет без признаков жизни. Рядом с машиной лежало тело их матери.