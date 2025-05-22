В российском регионе заключенному увеличили срок за оправдание теракта в школе Беслана

Военный суд увеличил срок заключенному за оправдание теракта в школе Беслана

2-й Восточный окружной военный суд увеличил срок заключенному за оправдание теракта в школе Беслана и другие преступления. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

В результате частичного присоединения неотбытой части основного наказания и полного присоединения дополнительного наказания осужденный будет за решеткой восемь лет. Первые два года он проведет в тюрьме, а остальное время — в колонии особого режима.

По версии следствия, во время бесед с другими осужденными фигурант оправдывал терроризм и выступал за поддержку движения «Талибан» и «Хайят Тахрир аш-Шам» (признаны террористическими организациями и запрещены в России). Он также поддержал теракт в школе Беслана.

Ранее в Брянской области ФСБ задержала местного жителя, призывавшего в мессенджере к совершению теракта в городе.

