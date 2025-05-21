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13:59, 21 мая 2025Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за призывы к совершению теракта

ФСБ задержала жителя Брянска, призывавшего в Telegram к совершению теракта
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Брянской области ФСБ задержала местного жителя, призывавшего в мессенджере к совершению теракта в городе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по региону.

По данным ведомства, мужчина в Telegram писали комментарии с призывами к совершению терактов в Брянске и применению насилия в отношении сотрудников ФСБ.

Против россиянина возбуждено дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

Ранее в Челябинской области ФСБ пресекла деятельность террористического и экстремистского характера.

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