В РПЦ предложили изменить текст Конституции для запрета абортов

Игумения Ксения предложила изменить текст Конституции для запрета абортов

В России стоит изменить текст Конституции, чтобы правильно истолковать слово «жизнь», считает руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Об этом она заявила в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), обратили внимание «Ведомости».

Слово «жизнь» в толковом словаре государственного языка Российской Федерации, который был утвержден правительством в качестве фиксирующего нормы русского литературного языка, толкуется как период бытия человека с начала его существования, то есть с зачатия, заявила игумения Ксения. Она указала на то, что в Конституции же это слово толкуется иначе — как существование человека с момента его рождения.

«Здесь встает вопрос: что нужно менять — Конституцию или наш словарь?» — задалась вопросом представитель РПЦ.

Она заявила, что если ценность русского языка провозглашается в специальном законе о государственном языке и в указе президента №809, где утверждаются основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных ценностей, то встает вопрос именно о необходимости корректировки российского законодательства, в том числе Конституции. Представитель РПЦ объяснила, что это необходимо «в связи с известной темой противостояния абортам и антиабортной тематикой».

19 мая депутат Госдумы Петр Толстой допустил новые существенные изменения в Конституцию России и напомнил, что с момента ее последней реформы прошло пять лет. Депутат Ярослав Нилов, в свою очередь, заявил о запросе россиян на изменения в Конституции. В Кремле, комментируя эти высказывания, сообщили, что тема изменения основного документа России не находится в повестке дня.

