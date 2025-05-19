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20:34, 19 мая 2025Россия

Песков прокомментировал слова депутата об изменениях в Конституции России

Песков: Тема изменения Конституции России не стоит в повестке дня
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Тема изменения Конституции России не находится в повестке дня. Так на соответствующие заявления депутата Госдумы Петра Толстого отреагировал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Эта тема как бы не была на повестке дня, но, наверное, нужно уточнить у Толстого, что он имел ввиду», — сказал он. Каких-либо других подробностей представитель Кремля не привел.

О том, что в Конституцию могут внести новые существенные изменения, ранее предположил Толстой. По его мнению, Россия 30 лет пыталась соответствовать общемировым стандартам, «которые на самом деле оказались стандартами западными» и в результате не прижились.

Он также подчеркнул, что с начала специальной военной операции в российском обществе произошли существенные изменения и вместе с новыми запросами должно развиваться и законодательство.

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