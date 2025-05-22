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12:04, 22 мая 2025Россия

В Совбезе высказались о «трибунале» против России

Замсекретаря СБ Венедиктов: Трибунал против России — способ отнять деньги у ЕС
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Александр Венедиктов

Александр Венедиктов. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Создание специального «трибунала» против России — способ отнять деньги у граждан Евросоюза (ЕС). Об этом заявил замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Венедиктова, европейцы давно вынашивали планы по созданию подобного «карательного органа», который работал бы в связке с Международным уголовным судом, названным им нелегитимным.

«По факту же данный псевдотрибунал — это еще один способ отнять деньги у европейского населения, о чем прямо заявил генсек Совета Европы Ален Берсе», — высказался Венедиктов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет реагировать на инициативу ЕС создать трибунал против России.

ЖЗЛ
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