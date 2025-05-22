Экс-помощник Рейгана Бэндоу счел наглостью требования Каллас о давлении на РФ

Бывший специальный помощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для журнала The American Conservative назвал наглостью требования верховного представителя Евросоюза по иностранным дела Каи Каллас об оказании давления на Россию.

«Кая Каллас, которая выдает себя за министра иностранных дел Евросоюза, — сама наглость. К сожалению, ее другие качества, такие как лицемерие, менее привлекательны», — считает эксперт.

Бэндоу добавил, что глава евродипломатии неоднократно критиковала подход президента США Дональда Трампа к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. После переговоров России и Украины в Стамбуле она отмечала, что Европа так и не увидела давления на Москву со стороны Вашингтона.

В феврале, после первого разговора Трампа с Путиным, Каллас обвиняла главу Белого дома в «умиротворении» и объясняла, что любая сделка за спиной Европы не сработает, напомнил экс-помощник Рейгана.

Он отметил, что подобные заявления забавно слышать от бывшего премьер-министра Эстонии, поскольку страна, которая опасается якобы возможного вторжения России, потратила «шокирующе мало» на собственную армию.

Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России рассказали, что в Брюсселе признают, что ошиблись с назначением Каллас на ее текущую должность. Так, в Еврокомиссии начинают приходить к выводу, что она так и не смогла выстроить рабочие отношения с лидерами большинства стран — участниц блока.