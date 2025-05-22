В США сравнили Палату представителей с хосписом

Fox News сравнил Палату представителей Конгресса США с хосписом

Американский телеканал Fox News после смерти демократа Джерри Коннолли сравнил Палату представителей Конгресса США с хосписом. Уход из жизни конгрессмена стал шестым за тринадцать месяцев.

«За последние тринадцать месяцев… Вы готовы? Шесть демократов умерли, находясь на службе. Палата представителей похожа на хоспис», — подчеркнул ведущий телеканала.

Журналист предложил «передать факел» молодому поколению и отметил, что стране не нужен «новый Байден».

Ранее сообщалось, что у бывшего президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты. Команда политика сообщила, что на днях политик прошел медицинский осмотр из-за проблем при мочеиспускании.