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09:47, 22 мая 2025Мир

В ЦРУ назвали одну страну экзистенциальной угрозой для США

Замглавы ЦРУ Эллис назвал Китай экзистенциальной угрозой для безопасности США
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Китай является экзистенциальной угрозой для безопасности США. Об этом в интервью порталу Axios заявил замглавы американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Эллис.

«Китай является экзистенциональной угрозой безопасности США, с которой мы раньше в действительности еще ни разу не сталкивались», — сказал он.

Эллис подчеркнул, что именно Китай является главным приоритетом для нового руководства ЦРУ, а ключевая задача на этом направлении — обеспечение решительного технологического преимущества Вашингтона над Пекином. В числе других стран, которым ведомство планирует уделять особое внимание в области сбора разведданных, он также назвал Россию, Иран и КНДР.

Ранее стало известно, что глава ЦРУ Джон Рэтклифф назначил сотрудника, ответственного за вербовку иностранцев и тайные операции, в том числе в России и Китае. Утверждается, что должность занял высокопоставленный служащий ведомства, возглавляющий резидентуру в одной из стран Ближнего Востока.

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