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07:39, 18 мая 2025Мир

В ЦРУ выбрали ответственного за тайные операции в России и Китае

FT: Глава ЦРУ выбрал ответственного за тайные операции и вербовку иностранцев
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Larry Downing / File Photo / Global Look Press

Глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Рэтклифф выбрал ответственного за вербовку иностранцев и тайные операции, в том числе в России и Китае. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Утверждается, что на должность заместителя директора по операциям Рэтклифф назначил высокопоставленного сотрудника ЦРУ, возглавляющего резидентуру в одной из стран Ближнего Востока. Его имя не раскрывается, поскольку он работает под прикрытием, однако издание отмечает, что он пользуется большой популярностью среди сотрудников.

Замдиректора по операциям является одной из ключевых должностей ведомства. Он возглавляет тайные программы по всему миру и отвечает за вербовку шпионов.

Ранее ЦРУ официально подтвердило информацию о смерти Майкла Глосса — сына заместителя директора ЦРУ. Глосс воевал на Украине в составе российской армии.

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