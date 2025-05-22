Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:35, 22 мая 2025Мир

В Вашингтоне убили двух сотрудников посольства Израиля

Глава ВБ США Ноэм: 2 сотрудника посольства Израиля убиты у еврейского музея
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Angelina Katsanis / Reuters

Двух сотрудников посольства Израиля убили рядом с еврейским музеем в Вашингтоне. Об этом заявила глава Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм заявила в соцсети Х.

«Два сотрудника израильского посольства были бессмысленно убиты вечером (по местному времени — прим. «Ленты.ру») у еврейского музея в Вашингтоне. Мы ведем активное расследование и работаем над получением дополнительной информации», — рассказала министр.

Ноэм подчеркнула, что нападавший не избежит ответственности за содеянное.

Ранее сообщалось, что в Лондоне босой активист забрался на фасад Биг-Бена с флагом Палестины. Движение по Бридж-стрит, находящейся к северу от Вестминстерского дворца, было перекрыто.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ предприняли массированную атаку на регионы России. Какие города попали под удар?

    Канада захотела присоединиться к «Золотому куполу» США

    Российские военные отбили контратаку танкового взвода ВСУ под Харьковом

    Россиянин описал премиальный зал аэропорта Москвы словами «это клуб для избранных»

    Эксперт по вопросам секса предупредила об убивающей страсть ошибке

    Пятнадцать пожаров за сутки потушили в российском регионе

    Советский военный вернулся в Россию спустя 40 лет и удивился новым модным трендам

    В США сравнили Палату представителей с хосписом

    Пролет беспилотника с осколочно-фугасной бомбой над Подмосковьем сняли на видео

    В США начнут продавать золотые карты для получения ВНЖ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости