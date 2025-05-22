В Вашингтоне убили двух сотрудников посольства Израиля

Глава ВБ США Ноэм: 2 сотрудника посольства Израиля убиты у еврейского музея

Двух сотрудников посольства Израиля убили рядом с еврейским музеем в Вашингтоне. Об этом заявила глава Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов Кристи Ноэм заявила в соцсети Х.

«Два сотрудника израильского посольства были бессмысленно убиты вечером (по местному времени — прим. «Ленты.ру») у еврейского музея в Вашингтоне. Мы ведем активное расследование и работаем над получением дополнительной информации», — рассказала министр.

Ноэм подчеркнула, что нападавший не избежит ответственности за содеянное.

Ранее сообщалось, что в Лондоне босой активист забрался на фасад Биг-Бена с флагом Палестины. Движение по Бридж-стрит, находящейся к северу от Вестминстерского дворца, было перекрыто.