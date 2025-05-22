Владимир Путин наградил двух музыкантов

Путин вручил знаки заслуженных артистов скрипачу Милюкову и пианисту Култышеву

Президент России Владимир Путин торжественно наградил нагрудными знаками заслуженных артистов Российской Федерации двух классических музыкантов. Об этом стало известно из пресс-релиза на сайте Кремля.

Глава государства наградил знаком скрипача Павла Милюкова, преподавателя Московской государственной консерватории имени Чайковского. Артист поблагодарил за награду Владимира Владимировича и свою семью.

«Благодарю за столь высокую оценку моей деятельности и также хочу выразить искреннюю благодарность всем, без кого это было бы недостижимо: моя семья и учителя»‎, — заявил музыкант.

Такую же награду получил из рук президента пианист Мирослав Култышев, доцент Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова. Получая знак, он также поблагодарил Путина за внимание к сфере культуры и искусства.

Ранее стало известно, что Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России певице Елене Ваенге.