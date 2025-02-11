Елена Ваенга стала заслуженной артисткой России

Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России певице Елене Ваенге

Певица Елена Ваенга получила звание заслуженной артистки России. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов Кремля.

Ваенга (настоящее имя — Елена Хрулева) — эстрадная певица и актриса, автор песен, лауреат премии «Шансон года». Артистка получила широкую известность в 2005 году благодаря альбому «Белая птица», который включал хиты «Желаю», «Аэропорт», «Тайга» и другие. В 2020-м Елена дебютировала в роли наставника проекта «Голос. 60+», а в 2022-м привела участницу своей команды Раису Дмитренко к победе. Согласно результатам опроса ВЦИОМ за 2022 год, Ваенга вошла в список лучших певцов года в России.

Ранее сообщалось, что звание заслуженной артистки России также присвоено певице Кате Лель.