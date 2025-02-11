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13:13, 11 февраля 2025Культура

Елена Ваенга стала заслуженной артисткой России

Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки России певице Елене Ваенге
Ольга Коровина

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Певица Елена Ваенга получила звание заслуженной артистки России. Соответствующий указ появился на сайте официального опубликования правовых актов Кремля.

Ваенга (настоящее имя — Елена Хрулева) — эстрадная певица и актриса, автор песен, лауреат премии «Шансон года». Артистка получила широкую известность в 2005 году благодаря альбому «Белая птица», который включал хиты «Желаю», «Аэропорт», «Тайга» и другие. В 2020-м Елена дебютировала в роли наставника проекта «Голос. 60+», а в 2022-м привела участницу своей команды Раису Дмитренко к победе. Согласно результатам опроса ВЦИОМ за 2022 год, Ваенга вошла в список лучших певцов года в России.

Ранее сообщалось, что звание заслуженной артистки России также присвоено певице Кате Лель.

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