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12:20, 22 мая 2025Культура

Волочкова объяснила причины продажи своей элитной квартиры

Волочкова заявила, что продала квартиру в Санкт-Петербурге не из-за нужды
Ольга Коровина

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Артистка балета Анастасия Волочкова высказалась о продаже своей квартиры в Санкт-Петербурге. Ее цитирует KP.RU.

«Продала и продала. Я не от нужды продавала эту квартиру», — заявила танцовщица. По словам Волочковой, жилье требовало постоянного внимания из-за дорогого убранства и большой площади. «Каждый месяц — безумное количество коммуналки. Ее нужно было содержать. Следить за ней, чтобы там все проветривалось», — пояснила Волочкова.

Балерина добавила, что в 2023 году квартиру залили по вине управляющей компании, однако артистке до сих пор не компенсировали ущерб. Волочкова также отметила, что ей удалось быстро найти покупателя.

Ранее стало известно, что Волочкова продала свою шестикомнатную квартиру в центре Санкт-Петербурга. Квартира на Итальянской улице площадью 196 квадратных метров была продана за 165 миллионов рублей. Интерьеры жилья выполнены в «версальском» стиле — там присутствует лепнина и расписаны потолки.

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