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15:53, 22 мая 2025Культура

Запашный назвал Шаляпина клоуном

Аскольд Запашный заявил, что Прохор Шаляпин не сможет стать дрессировщиком
Ольга Коровина
Аскольд Запашный

Аскольд Запашный. Фото: Павел Львов / РИА Новости

Народный артист России Аскольд Запашный прокомментировал желание певца и шоумена Прохора Шаляпина устроиться на работу. Его слова о возможной цирковой карьере Шаляпина передает Общественная служба новостей.

Запашный заявил, что шоумену не удастся стать дрессировщиком, несмотря на его харизму и артистичность. Для этого артисту придется получить высшее образование и освоить с нуля новую ответственную профессию.

«Я полагаю, что ему бы больше подошла роль клоуна», — отметил Запашный. Спикер уточнил, что исполнитель успешно приносит людям веселье и без клоунского грима.

Ранее Шаляпин заявил, что измена не является причиной, из-за которой нужно рушить многолетние браки. Он подчеркнул, что призывает бороться за сохранение семьи.

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