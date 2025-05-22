Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:47, 22 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Значимость выхода ВС РФ к Днепропетровской области оценили

Эксперт Дандыкин: Днепропетровская область может быть зоной безопасности для ДНР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Полегенько /ТАСС

Российские военные вышли к границе Днепропетровской области, которая может стать зоной безопасности для Донецкой народной республики (ДНР), считает военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Наши вышли на границу, и по некоторым данным особо больших заграждений, как на Донбассе, там нет. Поэтому, если будет необходимость в создании той же зоны безопасности уже для ДНР, то это будет сделано», — сказал Дандыкин.

Все будет зависеть от того, как враг будет идти на переговоры, соглашаться с предложениями России или нет, пояснил он.

«Днепропетровск — часть Новороссии, выход к Днепру. Это знаковый момент, потому что там все рядом. Рядом еще Сумская область», — уточнил Дандыкин.

По его словам, в Днепропетровской области находятся остатки военно-промышленного комплекса Киева.

Ранее в Telegram-каналах публиковались кадры с российскими военными у границы Днепропетровской области. На кадрах военнослужащие водрузили флаг у колючей проволоки на границе. О других подробностях не сообщается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп раскрыл европейцам позицию Путина по Украине

    В Госдуме объяснили активизацию атак дронов на Центральную Россию

    Четверо подростков бесследно исчезли в российском городе

    В России решили урезать расходы на роботов

    Финляндия завершила строительство первой части пограничного забора с Россией

    Двое россиян попали под арест за поджог по заданию из мессенджера

    На Украине мужчины массово выстроились в очереди к военкоматам

    Канцлер Германии осудил расправу над израильтянами

    На Украине рассказали об увеличении числа российских беспилотников

    Эмили Ратаковски прошлась по улице в Каннах в бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости