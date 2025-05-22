Значимость выхода ВС РФ к Днепропетровской области оценили

Эксперт Дандыкин: Днепропетровская область может быть зоной безопасности для ДНР

Российские военные вышли к границе Днепропетровской области, которая может стать зоной безопасности для Донецкой народной республики (ДНР), считает военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«Наши вышли на границу, и по некоторым данным особо больших заграждений, как на Донбассе, там нет. Поэтому, если будет необходимость в создании той же зоны безопасности уже для ДНР, то это будет сделано», — сказал Дандыкин.

Все будет зависеть от того, как враг будет идти на переговоры, соглашаться с предложениями России или нет, пояснил он.

«Днепропетровск — часть Новороссии, выход к Днепру. Это знаковый момент, потому что там все рядом. Рядом еще Сумская область», — уточнил Дандыкин.

По его словам, в Днепропетровской области находятся остатки военно-промышленного комплекса Киева.

Ранее в Telegram-каналах публиковались кадры с российскими военными у границы Днепропетровской области. На кадрах военнослужащие водрузили флаг у колючей проволоки на границе. О других подробностях не сообщается.

