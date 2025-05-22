Звезды «Слова пацана» проиграли суд за чипсы

Shot: У актеров Минекаева и Кемстача отсудили 1 млн руб. за чипсы «Эу, пацан»

Звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач проиграли спор в суде с логистической компанией. Об этом сообщает Telegram-канал Shot

По данным источника, артистов, которые занялись бизнесом по продаже чипсов «Эу, пацан», обязали выплатить долг в размере миллиона рублей. «Арбитражный суд Москвы встал на сторону ООО "Альянслогистик". Компания занималась перевозкой снеков, но начинающие бизнесмены забыли оплатить счета», — говорится в сообщении.

Ранее актриса Елизавета Базыкина, известная по ролям в сериалах «Слово пацана» и «Комбинация», сообщила, что находится в отношениях.