Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
12:40, 22 мая 2025Культура

Звезды «Слова пацана» проиграли суд за чипсы

Shot: У актеров Минекаева и Кемстача отсудили 1 млн руб. за чипсы «Эу, пацан»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Рузиль Минекаев

Рузиль Минекаев. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев и Леон Кемстач проиграли спор в суде с логистической компанией. Об этом сообщает Telegram-канал Shot

По данным источника, артистов, которые занялись бизнесом по продаже чипсов «Эу, пацан», обязали выплатить долг в размере миллиона рублей. «Арбитражный суд Москвы встал на сторону ООО "Альянслогистик". Компания занималась перевозкой снеков, но начинающие бизнесмены забыли оплатить счета», — говорится в сообщении.

Ранее актриса Елизавета Базыкина, известная по ролям в сериалах «Слово пацана» и «Комбинация», сообщила, что находится в отношениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп высказался против «безусловного» прекращения огня на Украине. Он заявил, что и Путин якобы не намерен завершать конфликт

    В России предрекли изменения тактики СВО после назначения нового главкома Сухопутных войск

    16-летний москвич засунул себе ручку в уретру ради эксперимента

    В Кремле отреагировали на якобы раскрытие сети российских разведчиков в Бразилии

    ВС России получат новый «Взгляд»

    Песков ответил на появляющиеся в СМИ детали разговора Путина и Трампа

    Российские угольные компании начали «занимать до зарплаты»

    Кремль ответил на вопрос о поездке Путина в Донецк и Луганск

    В Кремле прокомментировали возможность проведения переговоров с Киевом в Ватикане

    Песков ответил на вопрос о крестах на гербе России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости