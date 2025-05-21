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14:52, 21 мая 2025Культура

Звезда «Слова пацана» сделала заявление о личной жизни

Актриса Елизавета Базыкина призналась, что находится в отношениях
Андрей Шеньшаков

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Актриса Елизавета Базыкина, известная по ролям в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Комбинация», сообщила, что находится в отношениях. Об этом она рассказала в интервью изданию The Voice.

Отвечая на вопрос о внимании со стороны поклонников, 25-летняя Базыкина призналась, что в ее жизни уже появился любимый мужчина.

«У меня уже есть молодой человек, и мое сердце несвободно, так что ухажеры — это не моя тема», — сказала девушка.

В декабре 2024 года стало известно, что другие две звезды нашумевшего сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Анна Пересильд и Ярослав Могильников расстались после нескольких месяцев отношений.

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