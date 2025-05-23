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04:00, 23 мая 2025Ценности

50-летняя модель в откровенном наряде пришла на вечеринку

50-летняя модель Виктория Сильвстедт в кроп-топе и мини-юбке пришла на вечеринку
Мария Винар

Фото: Johanna Geron / Reuters

Шведская модель и актриса Виктория Сильвстедт в откровенном наряде пришла на вечеринку, которая состоялась в рамках Каннского кинофестиваля, и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

50-летняя манекенщица вышла в свет в черном кожаном блейзере. Кроме того, она надела костюм, включавший в себя мини-юбку и кроп-топ. На размещенных кадрах видно, что изделия оформлены сверкающими стразами.

Также к своему наряду знаменитость подобрала открытые босоножки с завязками и золотистый клатч. При этом она распустила волосы и сделала макияж в нюдовых тонах.

Ранее сообщалось, что популярная австралийская модель Шанина Шейк вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в откровенном наряде. Тогда манекенщица предпочла надеть для выхода в свет корсет и юбку с разрезом до бедра.

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