Популярная модель вышла на красную дорожку в наряде с разрезом до бедра

Модель Шанина Шейк вышла на красную дорожку в наряде с разрезом до бедра

Популярная австралийская модель Шанина Шейк вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в откровенном наряде. Соответствующий снимок публикует Page Six.

34-летняя манекенщица предстала перед фотографами в вечернем образе, состоящем из черного корсета без бретелей и с глубоким декольте, а также белой юбки со шлейфом и разрезом до бедра.

Упомянутый наряд из кутюрной коллекции бренда Sabina Bilenko украшала массивная брошь. Образ звезды дополнили блестящие босоножки на каблуках, гладкая прическа и мейкап в нюдовых оттенках.

Ранее в мае 43-летняя Алессандра Амбросио в платье с глубоким декольте появилась в Каннах. Знаменитость вышла на ковровую дорожку в вечернем платье модного дома Zuhair Murad.