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10:33, 22 мая 2025Ценности

Популярная модель вышла на красную дорожку в наряде с разрезом до бедра

Модель Шанина Шейк вышла на красную дорожку в наряде с разрезом до бедра
Екатерина Ештокина

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Популярная австралийская модель Шанина Шейк вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в откровенном наряде. Соответствующий снимок публикует Page Six.

34-летняя манекенщица предстала перед фотографами в вечернем образе, состоящем из черного корсета без бретелей и с глубоким декольте, а также белой юбки со шлейфом и разрезом до бедра.

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Упомянутый наряд из кутюрной коллекции бренда Sabina Bilenko украшала массивная брошь. Образ звезды дополнили блестящие босоножки на каблуках, гладкая прическа и мейкап в нюдовых оттенках.

Ранее в мае 43-летняя Алессандра Амбросио в платье с глубоким декольте появилась в Каннах. Знаменитость вышла на ковровую дорожку в вечернем платье модного дома Zuhair Murad.

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